تنويه من السورية للاتصالات بخصوص تغيير نظام باقات الانترنت

أوضحت الشركة السورية للاتصالات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير نظام باقات الانترنت.

ونشرت السورية للاتصالات عبر حسابها في فيسبوك أنها تنفي كل ما يتم تداوله حول تغيير في نظام باقات الانترنت .

ونوّهت الشركة إلى أنها ملتزمة بقرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بتحديد حجوم استهلاك الانترنت ولم يحدث اي تغيير على الالية المعتمدة من قبل الهيئة.

ودعت السوريـة للاتصـالات المواطنين لضرورة استقاء الخبر من المصادر الرسمية الخاصة بالشركة.

يذكر أنه سيتم تطبيق تسديد الفواتير الهاتفية كل شهر بدلاً من شهرين بعد أول دورة هاتفية وفق برنامج الفوترة والرعاية للزبائن الجديد اعتباراً من منتصف شهر كانون الأول.