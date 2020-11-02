تفاصيل جديدة عن ميزة الرسائل المختفية في واتساب

نشرت منصة واتساب معلومات إضافية عن الميزة الجديدة التي ستضيفها للتطبيق عبر الموقع الرسمي للتطبيق.

حيث تسمح ميزة “الرسائل المختفية” لمستخدمي واتساب بإرسال رسالة مع تاريخ انتهاء صلاحية يحدده سابقاً.

وتعمل الميزة مع ملفات الوسائط، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو وملفات الصور المتحركة القابلة للاختفاء عبر واتساب .

وكشفت شركة واتس آب بأن مستخدمي التطبيق سيتلقون قريباً إعداداً جديداً يسمح بإرسال رسائل قابلة للاختفاء بعد سبعة أيام.

ويمكن لأي مستخدم في الدردشة الفردية تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها، بينما يمكن لمسؤولي المجموعة فقط تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها في الدردشة الجماعية.

وتختفي الرسائل المرسلة في الدردشة الفردية أو الجماعية بعد سبعة أيام، ويتحكم هذا الخيار بجميع الرسائل في الدردشة، ولن يؤثر في الرسائل التي أرسلتها أو تلقيتها سابقاً في الدردشة.

وفي حال لم يفتح المستخدم الرسالة في فترة السبعة أيام، فستختفي الرسالة، وقد يستمر عرض معاينة الرسالة في التنبيهات حتى يتم فتح التطبيق.

وإذا تمت إعادة توجيه مثل هذه الرسائل إلى محادثة تم فيها إيقاف تشغيل إعداد الرسائل المختفية، فلن تختفي الرسالة بعد سبعة أيام.

كما أوضحت الشركة أن المستلمين سيكونون قادرين على حفظ الرسائل القابلة للزوال وإعادة توجيهها والتقاط لقطة شاشة لها ولن يتم تنبيه المرسل بذلك.

فيما تزول ملفات الوسائط التي تستخدم الميزة من الدردشة، لكنها تبقى في جهاز المستلم إذا كان التنزيل التلقائي قيد التشغيل.

ولا يتم تنبيه المرسل إذا قام المستلم بحفظ الوسائط أو إعادة توجيهها أو أخذ لقطة شاشة لها قبل اختفائها.

وبدأت واتساب باختبار الميزة في الإصدار التجريبي (2.20.197.4) في شهر يوليو مع تحسينات بالنسبة لواجهة المستخدم ومؤقت انتهاء الصلاحية الشامل لمدة سبعة أيام.