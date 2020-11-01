تعديل مهم على إحدى ميزات انستغرام يهم عدد كبير من مستخدميه

كشف مطورو تطبيق انستغرام عن تعديل مهم على التطبيق سيجعله أكثر عملية وفائدة لعدد كبير من المستخدمين.

وأفاد القائمون على تطبيق انستغرام بأن ميزة البث المباشر حصلت على تعديل جديد، حيث أصبحت المدة الزمنية للبث المباشر عبر التطبيق 4 ساعات بدلاً من ساعة واحدة لجميع المستخدمين في مختلف البلدان.

وأوضح مطورو التطبيق أن هذه الخاصية الجديدة ستتوفر فقط لمن يملكون تاريخاً جيداً في استعمال التطبيق ولم ترد بحقهم أية شكاوى تتعلق بسياسة الاستخدام.

فيما يرى القائمون على انستغرام بأن زيادة مدة ساعات البث المباشر ستساعد الكثير من المستخدمين، وخاصة من يستعمل هذه الميزة لأغراض العمل أو الاجتماعات أو بث الفيديوهات المباشرة بهدف التعليم عن بعد.

كما سيكون بإمكان المستخدمين مشاهدة فيديوهات البث المباشر الخاصة بهم على التطبيق لمدة 30 يوما، على غرار “القصص” و المنشورات، بالإضافة إلى قدرتهم على تحميل هذه الفيديوهات ونشرها عبر تطبيقات أخرى.