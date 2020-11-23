تعديل عدادات التكسي في دمشق .. لائحة الأسعار الجديدة

عدلت محافظة دمشق اليوم عدادات التكسي العاملة ضمن المدينة والبالغ عددها نحو 21 ألف تكسي.

تعديل عدادات التكسي في دمشق

وبحسب ما نشرت صفحة المحافظة، تم تعديل العدادات مقر السورية للشبكات بمنطقة نهر عيشة ومنحت السائقين مدة لتعديل عداداتهم لغاية 31/12/2020 كي لا يتعرض السائق للمخالفة وحجز المركبة.

وسيتم توزيع لصاقات للتكاسي التي لم تعدل العداد مكتوب عليها المبالغ الواجب دفعها من الراكب عند ظهور قراءة العداد الحالي على شاشة عداد التكسي.

وفي هذه الحالة يكون المبلغ المطلوب من الراكب دفعه إضافة لما يسجله العداد على الشكل التالي:

– يضاف 100 ليرة بحال أظهر العداد رقماً يتراوح بين 50 إلى 200 ليرة.

– يضاف 200 ليرة بحال ظهور من 215 إلى 350 ليرة.

– يضاف 300 ليرة للمبلغ المتراوح ما بين 365 إلى 500 ليرة.

– وفي حال ظهر رقم بين 515 إلى 650 ليرة على شاشة العداد يكون المبلغ المطلوب إضافته 400 ليرة.

– أما عندما يظهر الرقم من 665 إلى 800 ليرة وما فوق يصبح المبلغ المضاف 500 ليرة.

– وعند ظهور الرقم 815 ليرة وما فوق على شاشة العداد يضاف إلى الأجرة 600 ليرة.