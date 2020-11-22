ترك له رسالة غريبة.. اختراق حساب مؤسس فيسبوك من قبل شاب سوري

تمكن شاب سوري من إيجاد ثغرة أمنية مكنته من اختراق حساب المؤسس الثاني لشركة فيسبوك كريس هوجيس.

المهندس براء حباب، المنحدر من دمشق من مواليد 1996 بدء دراسة المعلوماتية ، تسبب خلاف بينه وبين أحد أساتذته بتغيير جذري في حياته عندما منعه من دخول القاعة لعدة أيام الأمر الذي جعل أفكار حباب تأخذ منحى آخر انتهى بالهجرة خارج البلد، بحسب ما ورد على “صاحبة الجلالة”.

وسافر “براء” إلى السويد وتابع دراسته ليتمكن من الوصول للمواقع العالمية واكتشاف ثغراتها حيث تمكن من اكتشاف ثغرة أمنية في تحديث الفيسبوك عام 2016 تخوله من الدخول إلى صفحات عامة حتى لو لم يكن له أي علاقة فيها او ملكية لها.

ويوضح حباب أنه قام بمراسلة إدارة فيسبوك التي لم تستجب له رغم تكرار المراسلة ، فعمد لاختراق صفحات معروفة للفت انتباهها.

حيث اخترق حباب صفحة الممثل الإباحي السوري أنطونيو سليمان الذي نشر فيديوهات غير لائقة بالسوريين من ألمانيا حيث كتب حباب على صفحته ( لايشرفنا أن تكون سوري ).

لكن العملية الأقوى بحسب حباب كانت بدخوله إلى الحساب الرسمي للمؤسس الثاني لشركة فيسبوك (Chris Hughes ) وكتب على حائطها ( لا توجد حماية 100 بالمئة دائماً هناك ثغرة مفقودة ).

وعليه ، تواصلت إدارة شركة فيسبوك مع “حباب” وأعلمهم بالثغرة ، فتم تكريمه من قبل الشركة ثم أصبح من المطورين المتطوعين مع شركة فيسبوك.