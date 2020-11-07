تحميل التحديث الأخير للعبة ببجي موبايل

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تعتبر لعبة ببجي موبايل من أهم وأشهر الألعاب التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة على مستوى العالم.

وتفوقت لعبة ببجي موبايل على الألعاب الأخرى بسبب تميزها بإمكانية التحدث مع الفريق أثناء اللعب من خلال الميكرفون أو الكتابات النصية، مما يمكنهم من التواصل المباشر وقت المعركة ووضع الخطة والاتفاق على الأهداف واستراتيجيات تحقيق الفوز.

تحميل التحديث الأخير للعبة ببجي موبايل

لذلك تعمل الشركة المبرمجة للعبة ببجي على تحديثها باستمرار ، وطرحت في الفترة الأخيرة تحديثات جديدة للعبة على أندرويد و آيفون وأجرت فيها عدة تغييرات.

ولتحميل التحديث الجديد للعبة “اضغط هنا” .

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