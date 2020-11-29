تحذير هام لمستخدمي واتساب .. قراصنة سيحتلون هاتفك

حذر واتساب مستخدميه في جميع أنحاء العالم من قراصنة يحاولون كشف المحادثات واختراق الرسائل وقائمة جهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو.

تكنولوجيا – واتساب

وتم إعلان حالة التأهب القصوى للتصدي لمجرمو الإنترنت الذين يحاولن اختراق تطبيق واتسـاب بخدعة تحظر دخول المستخدمين إلى حساباتهم، بالإضافة إلى اختراق الرسائل الخاصة وقائمة جهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو.

وعادة ما يتلقى الذين تم خداعهم رسالة على هواتفهم يبدو أنها جاءت من صديق أو جهة اتصال محفوظة بالفعل على هاتفهم، وبمجرد أن يعرف المتسللون أنك على استعداد للرد، يستهدفون هاتفك ويحاولون الوصول إلى حساب الدردشة الخاص بك عبر رقم التعريف الشخصي لأمان واتسـاب.

وهذه عملية احتيال بسيطة جداً، فكلما قمت بتحديث هاتفك الذكي، سيطلب واتسـاب التحقق من هويتك باستخدام رقم هاتفك قبل السماح لك بالوصول إلى أي محادثات نُسخت احتياطياً على السحابة.

وللتحقق من هوية الشخص الذي يحاول تسجيل الدخول إلى واتسـاب الخاص بك، سترسل الشركة المملوكة لفيسبوك رمزاً مكوناً من ستة أرقام تم إنشاؤه عشوائياً في رسالة نصية، إلى رقم الهاتف المسجل في الحساب.

وبعد ذلك، سيرسل المتسللون رسالة نصية إليك يقدمون عذرا للرمز المكون من ستة أرقام الذي يُرسل إليك ويطلبون منك إعادة توجيهه إليهم، وبمجرد إرسال الرمز، يعتقد واتسـاب أنها محاولة حقيقية لتسجيل الدخول إلى حسابك، وستعمل على تمكين الدردشة على الهاتف الذكي للمتسللين.

وتم تداول هذا الاحتيال في وقت سابق من هذا العام، والآن اكتُشف مرة أخرى، ويبدو أن مستخدمي واتسـاب في الهند هم الهدف الرئيسي.