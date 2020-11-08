تحذير عالي الخطورة بخصوص ثغرة أمنية في واتساب

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق واتساب .

أخبار التكنولوجيا – واتساب :

وأفاد المركز بأن شركة واتس اب أصدرت تحديثاً لمعالجة عدد من الثغرات في المنتجات التالية:

WhatsApp for iOS prior to v2.20.111

WhatsApp Business for iOS prior to v2.20.111

حيث كشف المركز بأن التهديدات على نظام “ios” قد تؤدي إلى تنفيذ برمجيات خبيثة، أو تعطيل البرنامج، وأعطال في الذاكرة ، وتصريح خاطئ لخاصية قفل الشاشة.

كما أن الثغرة الأمنية المكتشفة يمكن أن تسمح لتطبيق “siri” بالتواصل مع برنامج واتساب حتى بعد إقفال الهاتف.

ودعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني المستخدمين للمسارعة إلى تحديث التطبيق لنسخة 2.20.111 الجديدة عبر متجر التطبيقات لمعالجة هذه الثغرة.