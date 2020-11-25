بينهم السوريون.. الإمارات توقف إصدار التأشيرات لمواطني 13 دولة

أخبار عربية
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أوقفت الإمارات إصدار التأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها دول ذات أغلبية مسلمة، منها إيران وسوريا والصومال.

أخبار عربية – الإمارات

وبحسب وكالة “رويترز”، كشفت وثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي في الإمـارات ووُزعت على الشركات العاملة في المجمع، أن السلطات الإماراتية أوقفت إصدار تأشيرات لمواطني 13دولة، منها إيران وسوريا واليمن.

وأشارت الوثيقة إلى منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقالت إن “طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها أفغانستان وليبيا واليمن حتى إشعار آخر”.

وتابعت: “إن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا”.

كما ونقلت “رويترز” عن مصدر مطلع على الأمر، قوله إن الإمارات أوقفت مؤقتاً إصدار التأشيرات لاعتبارات أمنية، مرجحاً أن الحظر سيكون لفترة محدودة.

بينهم السوريين.. الإمارات توقف إصدار التأشيرات لمواطني 13 دولة

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