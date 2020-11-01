بهذه الخطوات يمكنك مراسلة أصدقائك في فيسبوك عبر تطبيق انستغرام 

قامت شركة فيسبوك في الفترة الماضية بدمج تطبيق ماسنجر التابع لها مع تطبيق انستغرام للعمل من خلال منصة واحدة.

وتتيح عملية الدمج التي قامت بها إرسال المستخدم للرسائل واستقبالها دون الحاجة إلى تنزيل كلا التطبيقين في هاتفه، ولكن ضمن قيود حددتها الشركة.

إذ يستطيع المستخدم فقط مراسلة الأشخاص في فيسبوك من خلال انستغرام ولكن لا يمكنه مراسلة مجموعات في ماسنجر أو صفحات في فيسبوك.

كما يستطيع المستخدم إرسال رسائل إلى أي حساب في انستغرام ، وليس المجموعات التي لديه في خدمة الرسائل المباشرة.

حيث أن التطبيقين لم يدمجا بالكامل ولن تظهر محادثات ماسنجر الخاصة بك فجأة في إنستغرام، فكل ما في الأمر أنه أصبح يمكنك البحث عن أصدقائك في التطبيق الآخر ومراسلتهم مباشرة من التطبيق الذي تستخدمه الآن.

ولمراسلة أصدقائك في فيسبوك من انستغرام سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو iOS اتبع الخطوات التالية:

أولاً عليك تحديث تطبيقي انستغرام و ماسنجر وتحميل آخر إصدار من متجر التطبيقات.

ثم عليك فتح تطبيق انستغرام والضط على أيقونة ماسنجر التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى.

اكتب اسم الشخص الذي تريد مراسلته في ماسنجر.

وستظهر لك أثناء الكتابة نتائج في الأسفل في أقسام مختلفة، وسيظهر الأشخاص الآخرون في إنستغرام في الجزء العلوي، ويتبعهم قسم “أصدقاء فيسبوك”.

اضغط على اسم الشخص الذي تبحث عنه إذا ظهر، أو اضغط على خيار “إظهار الجميع” لمشاهدة المزيد من نتائج فيس بوك.

وبمجرد الضغط على اسم الشخص الذي تريد مراسلته، سترى رسالة في أعلى الشاشة تقول “أنت تراسل حساب فيسبوك”، يمكنك الآن إرسال رسالة وسيشاهد صديقك إشعار مماثل.

وفي حال لم تكن صديقاً للشخص الذي تريد مراسلته عبر ماسنجر، فسيطلب منه قبول الرسالة.