بعد رسالة عون.. الدولار يسجل رقماً جديداً مقابل الليرة اللبنانية اليوم

افتتحت السوق السوداء تداولاتها صباح اليوم الأربعاء بسعر جديد سجله الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية ، وذلك بالتزامن مع استمرار الإقفال العام في البلاد للحد من انتشار جائحة كورونا.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وبحسب التعاملات التي بدأت صباحاً، فقد سجل الدولار سعر تراوح ما بين 8220 ليرة للشراء، و 8270 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد، بحسب ما نشره موقع “لبنان 24”,

وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان بوقت سابق تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل اللـيرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

في سياق متصل، وجه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، أمس الثلاثاء، رسالة إلى البرلمان يحثه فيه على التعاون لتحقيق التدقيق المالي الجنائي.

وقال عون في رسالته: “يجب التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات”.

رسالة عون جاءت عقب انسحاب الشركة المتخصصة الأسبوع الماضي لعدم حصولها على المستندات الكافية من المصرف المركزي الذي يتسلّح بقانون السرية المصرفية.

ومنذ عام 2019 يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات مع انهيار قيمة الليرة إلى مستوى غير مسبوق فيما تخلفت الدولة في مارس/آذار الماضي عن دفع ديونها الخارجية.