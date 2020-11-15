بعد خبر طلاقهم.. تامر حسني يصالح زوجته بهذه الطريقة

أقدم الفنان المصري تامر حسني على التصالح مع زوجته المغنیة المغربیة المعتزلة ومصممة الأزیاء بسمة بوسیل، وذلك بعد خبر الطلاق بينهم والذي انتشر مؤخراً وأثار جدلاً واسعاً بین المتابعین.

أخبار الفن – تامر حسني

وبحسب ما ذكره موقع “فوشيا”، قال مصدر مقرب من النجم المصري: “إن تامر ھو من أقدم على التصالح مع بسمة بعد تدخل وسطاء بینھما من الأصدقاء المشتركین، واشترى لها هدية ثمينة بغرض إقناعها والعدول عن قرار الطلاق”.

وأكد المصدر أن الفنان حرص على تحضیر تلك الھدیة وأبقاھا بعیدة عن أعین الجمیع حتى أقرب الناس إلیه، وأكد أنه سیمنحھا إیاھا على انفراد بینھما.

وأصر حسني على تقدیم وعد إلى زوجته بسمة، في حضور بعض الأصدقاء المقربین منھما بالتفرغ لھا ولأولادھما بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وأن یحرص على مشاعرھا التي تتمثل في الغیرة الزائدة منھا وذلك بتوخي الحذر في تعامله مع المعجبات نظراً لطبیعتھا “الغیورة” وھو ما وافقت عليه بسمة لینتھي الخلاف بینھما.

من جهتها بسمة قطعت وعداً على نفسھا أیضاً بأنھا ستسیطر على غیرتھا الزائدة كي لا تفسد العلاقة بینھا وبین زوجھا وتھدم أسرتھا، إضافة إلى أنھا تأكدت أن ما وصلھا عن تامر حسني، من صور “مفبركة” كانت للوقیعة بینھما.

ودونت بسمة بوسیل، تغریدة عبر حسابھا في موقع “تویتر” كتبت فیھا: “كل إنسان بیغلط وبیرجع یفكر ویعید حساباته وبیعرف أنه كان غلط فبیتراجع عن قرارات كتیر..”.

وتابعت زوجة تامر حسني: “أنا اتعلمت كتیر من التجربة واتعلمت مش كل الناس عندھا السلام النفسي عشان تتمنى الخیر لغیرھا وربنا یبعد عیون الناس القتالة وبالأخیر یحفظلي زوجي وأولادي”.

وكانت زوجة تامر حسني أعلنت في وقت سابق عن انفصال وقع بینھا وبین زوجھا وأنھا في طریقھا لإنھاء إجراءات الطلاق.