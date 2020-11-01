بعد الهبوط الكبير.. إليكم سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية للشهر الجديد

بدأت الليرة اللبنانية تداولات الصرف للشهر الجديد بتسجيل استقرار أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد هبوط كبير شهدته في الآونة الأخيرة.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وبحسب التعاملات فقد سجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية سعر تراوح ما بين بين 6,600 ليرة للشراء 6,800 ليرة للبيع، بينما كان يوم الأربعاء الماضي بين 6,800 ليرة للشراء 7,000 ليرة للبيع.

وكانت نقابة الصرافين في لبنان أعلنت تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

وتم تداول سعر صرف اليورو الأوربي ما بين 7,705 ليرة للشراء 7,939 ليرة للبيع ، فيما سجل الإسترليني 4,639 ليرة للشراء 4,780ليرة للبيع.

وتشهد السوق الموازية تقلبات عدة في أسعار العملات الأجنبية وهبوط كبير شهدته في الأيام الماضية، وخاصة بعد تكيلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد أن حصل على أصوات 64 برلمانياً.