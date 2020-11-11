بعد الانخفاض المفاجئ.. سعر الذهب في سوريا يعاود ارتفاعه اليوم

سجل سعر الذهب في سوريا سعراً مرتفعاً بشكل طفيف بعد الانخفاض المفاجئ الذي شهده يوم أمس، مسجلاً اليوم رقماً جديداً في التداولات التي بدأت صباحاً.

سعر الذهب في سوريا :

وحُددت الأسعار اليوم الأربعاء 12 تشرين الثاني، بحسب ما نشرته الجمعية الحرفية لصياغة الـذهب، غرام الـ 21 بـ 134000 ليرة سورية مبيع، و 133500 شراء، وغرام الـ 18بـ 114857 ليرة مبيع، و 113357 ليرة شراء.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد تم تداول سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط بحوالي مليون و177 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها مليون و130 ألف ليرة سورية بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره مليون ليرة سورية.

في حين سجلت الأونصة الذهبية السورية يوم أمس سعر قدره 5 مليون و230 ألف ليرة سورية وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1982 دولاراً.

وفي وقت سابق، أرجع رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي سبب انخفاض المبيعات إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن في ظل موجات الغلاء التي تضرب كل شيء والأسعار الفالتة من العقال والمنطلقة على هواها في الأسواق.

ومع الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب عالمياً، يعود سعر أونصة الذهب إلى دائرة التوقعات الذي يرسمها المحللون، حيث من المتوقع أن يستقر سعر أونصة الذهب على الصعيد العالمي بين مستويات الـ 1850 والـ 1950 حتى مطلع عام 2021 مبدئياً.