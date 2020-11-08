بعد الارتفاع الكبير.. إليكم سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد

مال و أعمال
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سجل سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد استقراراً بعد الارتفاع المفاجئ والمحلوظ الذي شهدته الأسواق يوم الخميس الماضي وأمس السبت.

سعر الذهب في سوريا :

وكانت الجمعية الحرفية لصياغة الـذهب حددت سـعر غرام الـ 21 بـ 135000 ليرة سورية مبيع 134500 شراء، وغرام الـ 18بـ 115714 ليرة مبيع 115214 ليرة شراء.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية مستوى قياسي جديد حيث وصل سعرها لحوالي الـ 4 ملاين و940 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1951 دولاراً.

أما أسعار الليرات الذهبية، فقد سجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط سـعر بحوالي مليون و160 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها حوالي مليون و100 ألف ليرة سورية، بينما ارتفعت الليرة الرشادية إلى حوالي 990 ألف ليرة سورية.

وسجل غرام الـ 21 قيراط سعره يوم الخميس الماضي 132 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 113 آلف و143ليرة سورية.

بعد الارتفاع الكبير.. إليكم سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد

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