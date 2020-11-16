بعد ارتفاعه.. سعر الذهب في سوريا يستقر لليوم الثاني

يواصل سعر الذهب في سوريا استقراره لليوم الثاني على التوالي خلال تداولاته بالسوق المحلية، وذلك بعد الارتفاع المفاجئ الذي شهده الأسبوع الماضي.

سعر الذهب في سوريا :

وبحسب ما نشرته الجمعية الحرفية لصياغة الـذهب، فقد بلغ غرام الـ 21 بـ 138000 ليرة سورية مبيع، و 137500 شراء، وغرام الـ 18بـ 118286 ليرة مبيع، و 117786 ليرة شراء.

وسجل غرام الـ 21 يوم الخميس الماضي سعر 137000 ليرة سورية مبيع ، و 136500 شراء، وغرام الـ 18بـ 117429 ليرة مبيع، و 116929 ليرة شراء.

وأوضح نقيب الصاغة غسان جزماتي، في وقت سابق أن مبيعات الذهب اليومية في أسواق دمشق لاتزال على حالها، لافتاً إلى أن موسم أعياد الميلاد التي تزيد فيه المبيعات عادة لم يحن أوانه بعد، ويبدأ في الأسبوع الثاني من كانون الأول 2020.