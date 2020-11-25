بعد ارتفاعه المفاجئ.. إليكم سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء

يواصل سعر الذهب في سوريا استقراره لليوم الثاني على التوالي خلال تداولاته بالسوق المحلية، وذلك بعد الارتفاع المفاجئ الذي شهده في الأيام الماضية.

سعر الذهب في سوريا :

وبحسب ما نشرته الجمعية الحرفية لصياغة الـذهب، فقد بلغ غرام الـ 21 بـ 142000 ليرة سورية مبيع، و 141500 شراء، وغرام الـ 18بـ 121714 ليرة مبيع، و 121214 ليرة شراء.

أما أونصة الذهب السورية، فقد سجلت 5 ملايين و226 ألف ليرة سورية، وذلك لوفق سعر الأونصة في السوق العالمية 1865 دولار أمريكي.

بينما استقرت الليرة الذهبية السورية عند مليون و176 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند مليون و227 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط بلغ سعرها مليون و176 ألف ليرة سورية، وكذلك الأمر استقر سعر الليرة الذهبية الرشادية إلى مليون و51 ألف ليرة سورية.

وأوضح نقيب الصاغة غسان جزماتي، في وقت سابق أن مبيعات الذهب في أسواق دمشق تزداد في موسم أعياد الميلاد ويبدأ في الأسبوع الثاني من كانون الأول 2020.