بعد ارتفاعها.. إليكم أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين

استقرت أسعار الذهب في سوريا على التسعيرة التي نشرتها الجمعية الحرفية للصياغة، وذلك بعد تأرجحات تأثرت بها في الآونة الأخيرة بسبب الظروف الاقتصادية العامة وسعر الـذهب عالمياً.

أسعار الذهب في سوريا :

وكانت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق نشرت عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة بأسعار الذهب، حيث سجل سعر عيار الـ 21 بـ 128000 ليرة سورية مبيع 127500 شراء، وغرام الـ 18بـ 109714 ليرة مبيع 109214 ليرة شراء.

كما استقرت الأونصة الذهبية السورية على سعرها البالغ 4 ملايين و731 ألف ليرة سورية، وفقاً لسعرها عالمياً البالغ 1879 دولار أمريكي، ودولار الذهب البالغ 2500 ليرة سورية.

وكان سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراطـ تجاوز الـ مليون و75 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 قيراط بلغت مليون و120 ألف ليرة سورية، والليرة الرشادية 965 ألف ليرة سورية.

وبين رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي في وقت سابق أن ارتفاع سعر الذهب يعود لسببين الأول محلي يتعلق بارتفاع أسعار سعر صرف الدولار الذي إذا ارتفع سعره في السوق السوداء فإن سعر الذهب أيضاً يرتفع والعكس صحيح.

وأشار جزماتي إلى أن عملية بيع وشراء الذهب في الأسواق السورية تعيش في حالة ركود وهي شبه معدومة، وقد تراجعت عن السنوات السابقة بنسبة كبيرة.

وسجل غرام الـ 21 سعره يوم الخميس الماضي ما بين 126000 ليرة مبيع و125500 شراء، وغرام الـ 18بـ 108000 ليرة سورية مبيع 107500 ليرة شراء.