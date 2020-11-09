بعد ارتفاعها.. أسعار الذهب في مصر تسجل هبوط مفاجئ

سجلت أسعار الذهب بالسوق المحلية في مصر تراجعاً خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، وذلك بنحو 7 جنيهات مقارنة بمستواه في الصباح.

أسعار الذهب في مصر

وبحسب ما ذكره موقع “مصراوي”، وصل سعر غرام الذهب عيار الـ21 لحوالي 845 جنيهاً مقارنة بـ852 بتعاملات الصباح.

وبلغ سعر الغرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 724 جنيه، وسعر الغـرام عيار 24 نحو 965 جنيه، وأما الجنيه الذهب فسجلت نحو 6760 جنيه.

وتراجعت اليوم أسعار الذهب عالمياً بنسبة 1.87، حيث انخفض سعر الأوقية بنحو 36.41 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1914 دولار.