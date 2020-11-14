بسمة بوسيل تثير الجدل بخبر طلاقها من تامر حسني

نشرت المطربة المغربية، بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني ، عبر خاصية “الستوريز” على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” انستغرام ” ، عبارة أثارت بها الجدل لدى المتابعين.

أخبار الفن – تامر حسني

حيث كتبت بسمة: “لكل الناس التي ترسل لي صور وفيديوهات لتامر وترى أنه لا يحترمني سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا ترسلوا لي أي حاجة لأنه مش فارقلي أي صور”.

وتابعت: “أيضاً أحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين ونحضر أوراق الطلاق، ولو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع”.

وأثارت تلك الكلمات حيرة المتابعين وكثرت الأقاويل والجدل حول صحة الكلام أو نفيه، وما زاد من حيرة معجبي تامر حسني هو أن بسمة بوسيل حذفت منشورها المتعلق بانفصالها عن زوجها.

ويأتى ذلك بعد نشر الفنان تامر مقطع من أغنيته الجديدة “كرهتنى فى الحب”، عبر حسابه الرسمي على انستغرام ، الذى يحمل اسم “تامر أكاديمي”، معلقاً عليها بجزء منها “طريقك وردي، وقتك عدى، وقتك فات”.

ويشار إلى أن 25 آب الماضي كان تاريخ آخر مقطع فيديو يجمع الثنائى سوياً خلال غنائهما أغنية “بيلا تشاو”، وإعلانها طرحها بتوزيع جديد عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

وكان قد تم عقد قران تامر حسني وبسمة بوسيل في عام 2012، وأثمر زواجهما عن 3 أطفال، هم “تاليا وأمايا واَدم”.