بسبب جائحة كورونا .. يوتيوب يتوقف عن تقديم هذه الميزة

نشر الموقع الشهير ” يوتيوب ” عبر صفحته الشخصية على ” تويتر ” بياناً أكد من خلالها أنه سيتخلى عن تقليد سنوي كان يقدمه على امتدار 10 سنوات، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا في العالم هذا العام.

تكنولوجيا – يوتيوب

وجاء في البيان: “لأن 2020 كانت مختلفة سنأخذ استراحة من إنتاج فيديو استرجاع الذكريات Rewind”، وذكر أنه ينتج هذا النوع من الفيديوهات منذ عام 2010.

ويعتبر 2020 عاماً مأساوياً خصوصاً أن الكثير حول العالم فقدوا حياتهم وحياة أحبائهم بسبب فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من مليون 300 شخص منذ الإبلاغ عن ظهور المرض في الصين نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وتسببت الجائحة في إغلاق عام لم يشهده سكان الكرة الأرضية منذ قرون، وخسر كثيرون وظائفهم وأصيب قطاع الطيران بالشلل نتيجة منع السفر، ما تسبب بخسائر “غير مسبوقة”.