برلين .. قتل طفل سوري طعناً وإصابة آخر في ليلة الهالوين

قتل طفل سوري في برلين بعد طعنه طعنات قاتلة إثر اندلاع أعمال عنف وشجار بالسكاكين نشب في أحد الأحياء.

ونشرت وسائل إعلام ألمانية أنها “كانت ليلة هالوين رهيبة في برلين” حيث أصيب طفل يبلغ من العمر 13 عاماً يدعى محمد حسام عمايري من أصل “ فلسطيني سوري ” بطعنات قاتلة في شجار في حديقة في منطقة ميتي، وذلك بعد اندلاع أعمال عنف أخرى في الحي المجاور.

ووقعت الحادثة قرابة الساعة 10:30 مساء، إذ اندلع شجار بالسكاكين في حديقة مونبيجوبارك، حيث توفي الطفل البالغ من العمر 13 عاماً متأثراً بجراحه الخطيرة.

ولم تستطع محاولات الإنعاش من قبل الشرطة والمسعفين إنقاذ الطفل ، فيما أصيب خلال الشجار شاب يبلغ من العمر 22 عام بجروح خطيرة.

وبحسب المعلومات الواردة ، فإن مجموعة من 7 أشخاص بين أفرادها الطفل المتوفى والشاب المصاب، دخلت في شجار بالقرب من ممر بين حديقة جيمس سيمون بارك و حديقة مونبيجوبارك مع رجل مجهول يبلغ من العمر حوالي 45 عام قام بسحب سكين وأصاب الضحيتين، ثم فر بعد ذلك.