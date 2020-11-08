بايدن سيجعل السعودية تدفع ثمن مقتل جمال خاشقجي

تعهد جو بايدن قبل فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية أنه في حال فوزه سيعيد تقييم علاقات بلاده بالسعودية، وأن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي لن يذهب سدى.

وبحسب تقرير سابق لـ “هيئة الإذاعة البريطانية” عن الكيفية التي سيتعامل بها الديمقراطي جو بايدن مع عدد من الأزمات والقضايا في الشرق الأوسط في حال دخوله البيت الأبيض.

وحددت الإذاعة البريطانية في التقرير حول التعامل مع المملكة السعودية، حيث تعهد بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن والتي أدت حتى الآن إلى مقتل نحو 90 ألف شخص وتسببت بنشوب أسوأ أزمة إنسانية في القرن.

كما أكد بايدن في بيان نشره موقع حملته الانتخابية الشهر الماضي أنه سيجعل السعودية تدفع ثمن مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” وسيتعامل معها باعتبارها دولة منبوذة.

فيما لا يزال مصير جثة خاشقجي مجهولاً، وذلك في الذكرى الثانية لمقتله.

يشار إلى أن جو بايدن فاز يوم أمس بانتخابات الرئاسة الأمريكية بعد معركة شرسة مع منافسه دونالد ترامب .