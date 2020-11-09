بالفيديو … سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد القابل للطي

أعلنت شركة سامسونغ الكورية عن هاتفها الجديد W21 5G القابل للطي الذي تم تطويره خصيصاً للسوق الصينية والأسواق الآسيوية.

وكشف سامسونغ عن مواصفات الهاتف الجديد حيث يعمل بسرعة كبيرة مع شبكات 5G وشبكات الإنترنت اللاسلكية بفضل معالج ثماني النوى من نوع +Snapdragon 865.

وبحسب ما نقلت “روسيا اليوم” أن الهاتف يشبه بهيكله الخارجي هواتف Galaxy Z Fold2 5G التي تم طرحها خلال العام الحالي، لكنه يتميز بشاشة AMOLED بمقاس 7.6 بوصة بدقة عرض (1768/2208) بيكسل، تدعم تقنية +HDR10، ومعدل ترددها يعادل 120 بيكسل.

كما جهز هذا الهاتف بشاشة خارجية بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (2260/816) بيكسل، محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش، ويمكن استعمالها كشاشة لمشاهدة الفيديوهات والصور أو تصفح الإنترنت والرد على الرسائل والاتصالات الواردة.

وتم تزويد الجهاز بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 12 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

ويتميز الجهاز بذاكرة وصول عشوائي عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت.

وزودته سامسونغ ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 25 واط.