بالفيديو .. ثاني عدوان إسرائيلي على دمشق خلال أسبوع

تصدت وسائط الدفاع الجوي مساء أمس الثلاثاء ، لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق أسفر عن أضرار مادية فقط.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري أنه “في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من ليل الرابع والعشرين من الشهر الجاري قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق واقتصرت الخسائر على الماديات”.

ونشر التلفزيون السوري مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية في محيط جبل المانع في ريف دمشق.

https://www.facebook.com/ORTAS.Online/posts/1269557666734598?__cft__[0]=AZVYJFzin70OUmqWLnuWlGQDHNY-N7BL1EyG312NiJakbdleRSKUprsajD_OXEHvS6_XZK_8jOq9ljgBpnC_PpxmvJQeqlC8DNtIYGY_ZWLyNOgqdk6LqQBoxp7KMzKBr9FHVfh4AccuB0IKs744Bxp5UJym2b4b3RKalSMEsCsJdA&__tn__=%2CO%2CP-R

وفي 18 من الشهر الجاري، تصدت وسائط الدفاع الجوي لعدوان إسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وأسقطت عدداً من الصواريخ، وأسفر العدوان عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.