بالفيديو.. تحرش سافر بمراسلة تلفزيونية على الهواء مباشرة

منوعات
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحرش رجل بمراسلة تلفزيونية لإحدى القنوات عبر الهواء مباشرة.

حيث تعرضت مراسلة تلفزيونية يوم أمس الخميس لـ تحرش من قبل مجموعة من المتسكعين في أحد شوارع أستراليا خلال بث مباشر على الهواء.

بالفيديو.. تحرش سافر بمراسلة تلفزيونية على الهواء مباشرة

ويظهر في الفيديو رجلاً ثملاً يقترب من المراسلة أثناء عملها ويقوم بالتحرش بها، لتظهر بعده امرأة ثملة أيضاً وتقترب من المراسلة وتتحرش بها علناً.

بينما أقدم رجل آخر على الظهور عارياً خلف المراسلة خلال البث التلفزيوني المباشر.

وعلى ما يبدو أن الكحول قد أثر على الحاضرين بشدة، ودفعهم إلى الخروج عن أطوارهم والتصرف بهذه الطريقة غير اللائقة.

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