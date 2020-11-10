بالصور .. سقوط جسر للمشاة في اللاذقية !

سقط جسر معدني للمشاة في محافظة اللاذقية في حادثة فريدة من نوعها تسجل في المحافظة ، دون معلومات عن وجود أضرار بشرية .

وقال مدير الموصلات الطرقية في اللاذقية مطيع سلهب لصحيفة “تشرين”، إن جسر المشاة المعدني عند مفرق القبو على اتواستراد اللاذقيـة جبلة سقط صباح اليوم.

فيما نقلت إذاعة “شام إف إم” عن مصادر محلية ، أن سبب سقوط الجسر هو اصطدام سيارة شاحنة قلاب “ترفع القلاب” مسرعة بالجسر عند مفرق القبو بمدينة اللاذقيـة .

وبين مدير المواصلات الطرقية في اللاذقية أن القلاب ارتفاعه 5،20 مترا وهو أعلى من الحد المسموح والمحدد في كودات الطرق 4,75 م.

وبحسب ما يتبين من الصورة المتداولة للحادثة، فقد سقط الجسر المعدني في الجهة الغربية من اتوستراد اللاذقية جبلة وتعمل الورشات على ازاحة الجسر عن الطريق وتحميله وصيانته وإعادته إلى موقعه.