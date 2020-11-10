بالصور .. سقوط جسر للمشاة في اللاذقية !

محليات
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

سقط جسر معدني للمشاة في محافظة اللاذقية في حادثة فريدة من نوعها تسجل في المحافظة ، دون معلومات عن وجود أضرار بشرية .

وقال مدير الموصلات الطرقية في اللاذقية مطيع سلهب لصحيفة “تشرين”، إن جسر المشاة المعدني عند مفرق القبو على اتواستراد اللاذقيـة جبلة سقط صباح اليوم.

فيما نقلت إذاعة “شام إف إم” عن مصادر محلية ، أن سبب سقوط الجسر هو اصطدام سيارة شاحنة قلاب “ترفع القلاب” مسرعة بالجسر عند مفرق القبو بمدينة اللاذقيـة .

وبين مدير المواصلات الطرقية في اللاذقية أن القلاب ارتفاعه 5،20 مترا وهو أعلى من الحد المسموح والمحدد في كودات الطرق 4,75 م.

وبحسب ما يتبين من الصورة المتداولة للحادثة، فقد سقط الجسر المعدني في الجهة الغربية من اتوستراد اللاذقية جبلة وتعمل الورشات على ازاحة الجسر عن الطريق وتحميله وصيانته وإعادته إلى موقعه.

سقوط جسر للمشاة في اللاذقية سقوط جسر للمشاة في اللاذقية سقوط جسر للمشاة سقوط جسر للمشاة

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

دمشق .. شاب يستدرج شقيق صديقه ويعتدي عليه جنسياً في بناء…

حمص .. شجار في مدرسة ينتهي بطعن أحد الطلاب وإطلاق نار على…

هزتان أرضيتان في اللاذقية خلال 4 ساعات .. صور