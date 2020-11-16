بالصور .. تسجيل أول هطل ثلجي لهذا الشتاء في دمشق وريفها

سجلت في بعض مناطق ريف دمشق ، أول هطل ثلجي لهذا الشتاء في قرية حينة في جبل الشيخ فجر اليوم.

ونشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية ، صورة من قرية حينة في ريف دمشق يظهر فيها أول غطاء ثلجي يسجل لهذا الموسم.

كما نشرت صورة للثلوج الأولى لقمة الجبال المحيطة بالعاصمة دمشق في منطقة ضاحية قدسيا.

وبدا صباح اليوم المنخفض بالتلاشي ، ولكن تبقى الفرص سانحة لتسجيل هطولات مطرية على أجزاء من المناطق الساحلية فقط.

وغداً الثلاثاء والأربعاء نشهد عودة سريعة للأجواء المستقرة في جميع المناطق السورية ، لتعود الأجواء غير المستقرة اعتباراً من يوم الخميس.