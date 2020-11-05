بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية.. الليرة التركية تسجل تحسناً ملحوظاً أمام الدولار

سجلت الليرة التركية تحسناً بسعر الصرف أمام الدولار الأمريكي، وذلك عقب تأرجحات شهدتها أسعار العملات الأجنبية بسوق العملات في تركيا.

سعر الليرة التركية أمام الدولار

ووفقاً لسعر الصرف الذي تم تسجيله فقد تم صرف الدولار في الأسواق التركية عند 8.461 ليرة تركية ، فيما كان قد سجل يوم أمس 8.506 ليرة.

ولا تزال العملة التركية تواصل انهيارها الحاد الذي لم يسبق وأن سجلته ممنذ أكتر من عشرين عام في عالم البورصة، وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات على أنقرة من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز.

ورجح محللون في وقت سابق أن تشهد العلاقات بين واشنطن وأنقرة مزيداً من التوتر إذا فاز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكانت الليرة تراجعت مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 25.9% منذ مطلع العام الجاري الذي سجلت تداول سعر الصرف بقيمة 5.94 ليرة لكل دولار في ختام جلسة 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.