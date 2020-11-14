بالتزامن مع الإقفال العام.. الدولار يرتفع مقابل الليرة اللبنانية اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية مسجلاً رقماً جديداً بدأ به التداولات صباحاً بالسوق المحلية في لبنان، وذلك بالتزامن مع الإقفال العام في البلاد للحد من انتشار جائحة كورونا.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وبحسب التداولات التي بدأت اليوم السبت، فقد سجل الدولار سعر تراوح ما بين 7620 ليرة للشراء، و 7700 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد، بينما كان أغلق يوم الخميس لماضي على تسعيرة 7430 ليرة للشراء و 7450 ليرة للبيع، بحسب ما نشره موقع “لبنان 24”,

في حين كانت نقابة الصرافين في لبنان أعلنت تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل اللـيرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

ويشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية تغيرات متسارعة، حسب المناطق، تبعا لوفرة الدولار في السوق المحلية، والتطورات السياسية في البلاد التي تواجه توترات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وبلغ معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري.