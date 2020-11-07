انهيار مفاجئ.. الليرة التركية تسجل سعر جديد مقابل الدولار

عاودت الليرة التركية انهيارها أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد تحسن طفيف شهده سعر الصرف يوم الخميس الماضي بسوق العملات في تركيا.

سعر الليرة التركية أمام الدولار

ووفقاً لسعر الصرف الذي تم تسجيله فقد حدد سعر الدولار في الأسواق التركية عند 8.525 ليرة تركية ، فيما كان قد سجل الخميس سعر بحوالي 8.461 ليرة.

وتواصل العملة التركية انهيارها الحاد الذي لم يسبق وأن سجلته منذ أكتر من عشرين عام في عالم البورصة، وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات على أنقرة من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز.

هذا وتشهد العلاقات بين واشنطن وأنقرة مزيد من التأرجحات المتوترة من قبل الطرفين ورجح محللون أنها ستزداد إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية وتم تعينه رئيس للبلاد بعد دونالد ترامب.