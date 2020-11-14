انستغرام وماسنجر يوفران ميزة ستريح المستخدمين

أتاحت شركتا انستغرام وفيسبوك المسؤولة عن تطبيق ماسنجر ، أنه أصبح من الممكن للمستخدمين حذف نوع جديد من الرسائل ذاتية الحذف والتي تحذف بمجرد مغادرتك للدردشة.

تكنولوجيا – انستغرام و فيسبوك

ويتم تفعيل هذه الخاصية عبر وضعية vanish mode التي يتم الوصول إليها من خلال السحب نحو الأعلى ضمن المحادثة وبعدها أية رسائل يتم إرسالها تكون ضمن هذا الوضع الذي يحذفها بمجرد الخروج من المحادثة، وعند العودة إليها لن تظهر لك.

ولو التقط أحدهم لقطة شاشة للمحادثة، فإنه سيتم إعلامك بذلك عبر تنبيه يظهر ضمن المحادثة.

ويتيح ماسنجر فيس بوك لديه خاصية المحادثة السرية secret conversation منذ سنوات لكن الوصول إليها يتطلب بضع خطوات إضافية، كما أن مؤقت كل رسالة منفصل عن غيرها.

أما بالنسبة لتطبيق انستغرام فإنه يتم تفعيل الخاصية عبر التسجيل عليها من خلال خصائص الدردشة الجديدة التي حصل عليها المستخدمون بالتكامل مع ماسنجر.

يذكر أن ميزة الرسائل ذاتية الحذف أطلقتها قبل أيام شركة فيس بوك في واتساب لكنها مقتصرة على مدة 7 أيام فقط.