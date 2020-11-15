الليرة اللبنانية تسجل تراجعاً جديداً أمام الدولار بالتزامن مع إقفال البلاد

يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية، حيث بدأ تداولاته صباحاً بالسوق المحلية في لبنان بسعر متغير عن ماكان عليه يوم أمس، وذلك بالتزامن مع الإقفال العام في البلاد للحد من انتشار جائحة كورونا.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وبحسب التعاملات التي بدأت اليوم الأحد، فقد سجل الدولار سعر تراوح ما بين 7680 ليرة للشراء، و 7750 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد، بينما تم تداوله يوم أمس على تسعيرة 7620 ليرة للشراء و 7700 ليرة للبيع، بحسب ما نشره موقع “لبنان 24”,

في حين كانت نقابة الصرافين في لبنان أعلنت تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل اللـيرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

ويشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية تغيرات متسارعة، حسب المناطق، تبعا لوفرة الدولار في السوق المحلية، والتطورات السياسية في البلاد التي تواجه توترات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وبلغ معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري.