الليرة اللبنانية تحاول الصمود أمام الدولار.. سعر اليوم

تستمر الليرة اللبنانية بمحاولة الصمود أمام الدولار الأمريكي بتسجيل تأرجح وفق هامش متحرك ما بين الارتفاع والهبوط مسجلةً أسعار صرف متقاربة منذ بداية الأسبوع إلى الآن.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وبحسب التداولات التي بدأت صباح اليوم الثلاثاء فقد سجل الدولار سعر تراوح ما بين 7350 ليرة للشراء، و7450 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد، ينما كان يوم أمس قد سجل 7390 ليرة للشراء و و7500 ليرة للبيع.

وكانت نقابة الصرافين في لبنان أعلنت تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل اللـيرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

ويشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية تغيرات متسارعة حسب المناطق، تبعاً لوفرة الدولار في السوق المحلية والتطورات السياسية في البلاد التي تواجه توترات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.