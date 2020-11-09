الليرة التركية تنتعش أمام الدولار.. سعر الصرف اليوم

سجلت الليرة التركية تحسناً محلوظاً في سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي خلال التداولات التي بدأت صباحاً بسوق العملات في تركيا.

سعر الليرة التركية أمام الدولار

وبينت تعاملات اليوم الإثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني أنه تم تحديد سعر الدولار الواحد عند الدولار 8.163 ليرة تركية ، فيما كان قد سجل أمس سعر بحوالي 8.525 ليرة.

وتعاني تركيا من أزمة مالية ونقدية حادة تؤثر على أسعار الصرف وتوصله لمستويات متدنية بالنسبة لـ”الليرة “، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية،

ورجح محللون مجموعة من العوامل المؤثرة على سعر الصرف منها الأزمة الاقتصادية، وارتفاع الديون الخارجية لأرقام قياسية، وعجز الحساب الجاري، وتآكل احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، إلى جانب حالة الغموض التي تكتنف تفشي فيروس كورونا، وكذلك حزم التحفيز الاقتصادي الجديدة.