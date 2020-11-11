الكشف عن مواصفات هواتف آيفون 13 القادمة

تكنولوجيا
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نشرت المواقع المختصة بالتكنولوجيا تسريبات حول أجهزة آبل وخاصة هواتف آيفون الجديدة، متوقعةً طرح نماذج بميزات مفاجئة في الأسواق العام القادم.

تكنولوجيا – آيفون

وبحسب ما نشره موقع “macrumors” فإنه من المتوقع أن تطرح شركة آبل العام القادم 4 نماذج من هواتف آيفون هي: iPhone 13، و13 mini، و13 Pro، و13 Pro Max.

وأشار الموقع إلى أن ما سيميز أفضل نموذجين من النماذج الأربعة المذكورة هو أن كاميراتها ستحتوي على عدسات مخصصة للتصوير الفائق العرض، كما ستتميز بفتحات عدسات بمقاس (f/2.4)، ما سيجعل الصور أكثر وضوحاً وخصوصاً تلك التي تلتقط في الليل أو ظروف الإضاءة المنخفصة.

من جهتها مواقع أخرى لفتت إلى أن أجهزة iPhone 13 ستحصل على شاشات AMOLED عالية الدقة ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومطورة بطريقة تساعد على ترشيد استهلاك بطارية الهاتف.

وتبعاً للتوقعات فإن شركة Largan Precision قد تحصل على عقود لتصنيع 70% من حساسات الكاميرات التي ستركب في هواتف آيفون التي ستطلق العام القادم، علما بأنها قد صنعت نحو 50% من حساسات كاميرات هواتف iPhone 12.

الكشف عن مواصفات هواتف آيفون 13 القادمة

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