الكشف عن أسباب الخلاف بين عمرو دياب وزوجته الشربيني.. تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن أسباب الخلاف الذي انتشر في الوسط الفني خلال الأيام القليلة الماضية، حول انفصال عمرو دياب عن زوجته الفنانة دينا الشربيني.

أخبار الفن – عمرو دياب

ونُشر عبر المواقع أن الخلاف الذي كُشف عنه بین دیاب والشربیني، ليس الأول، بل تبین أن هناك خلافین قد وقعا بینھما سابقًا ولم یتم الكشف عنھما.

وتبين أن دينا الشربيني كانت طلبت من الھضبة أن یعلن زواجھما رسمیاً أمام الجمھور لتكون كباقي النجمات.

أما الأمر الثاني فهو رغبة دينا الشربيني الإنجاب من عمرو دياب، وبحسب ما يتداول فإنّ عمرو دیاب رفض هذين الشرطين لدينا الشربيني رفضاً قاطعاً.

من جهتها دینا الشربیني غادرت المنزل الذي یجمعھا بعمرو دیاب بعد خلافھا الأخیر الذي يوقع بينهما خلال قضائهما سهرةً في أحد الأماكن الساحلیة قبل أيام.

وكانت علاقة الحب بين دیاب وحبيبته دينا بدأت منذ 3 سنوات، ظھرا خلالھا في العدید من المواقف التي جسدا فیھا الرومانسیة، وأهداها عمرو 3 أغانٍ رومانسیة خلال علاقتھما (أجمل عیون) و (زي ما أنتي) و (أماكن السھر).