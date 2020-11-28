العوا يحذر: الرشح يزيد احتمال الإصابة.. الذروة الثانية من كوفيد 19 خلال شهر

حذر عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا الدكتور نبوغ العوا من الذروة الثانية لفيروس كوفيد 19 ومن الإصابة بمرض الرشح لكونه يزيد احتمال الإصابة بكورونا.

وقال الدكتور العوا في تصريح لإذاعة “أرابيسك”، إن المدارس تعتبر مدخل لفايروس كورونا بالإضافة للمطاعم والنوادي وصالات الأفراح والعزاء.

كما اعتبر الدكتور نبوغ أننا “في الطريق السريع للذروة الثانية من فيروس كورونا في سوريا وسنصل إليها خلال شهر أو أقل”.

وهنا أوضح أن الإصابات كبيرة في جميع المحافظات وليست قليلة، إذ هناك إصابات في عيادات خاصة وعامة لا تسجل في المستشفيات.

ونوّه العوا إلى أن الرشح يفاقم خطر الإصابة بكورونا لأنه يضعف مناعة المصاب بالرشح فتشتد أعراض الإصابة.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة السورية، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في سوريا إلى 7635 إصابة بينها 3389 حالة شفاء، و404 حالة وفاة.