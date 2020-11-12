الطقس في سوريا .. عودة الأمطار الرعدية مع بداية الأسبوع القادم

محليات
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يحافظ الطقس في سوريا على عدم استقراره مع توقعات بعودة الأمطار الرعدية مع بداية الأسبوع القادم.

الطقس في سوريا للأيام الثلاثة القادمة:

يكون الطقس اليوم الخميس وغداُ الجمعة خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر، بحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية.

كما أن هناك فرصة يوم السبت لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً خاصة في مناطق القلمون والوسطى.

والأحد نشهد عودة للأجواء غير المستقرة مع هطولات مطرية غزيرة ومصحوبة بالرعد خاصة بالمناطق الساحلية والوسطى والجزيرة، كما تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها حول معدلاتها.

الطقس في سوريا .. عودة الأمطار الرعدية مع بداية الأسبوع القادم

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