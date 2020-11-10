الطقس في سوريا .. تفاصيل الحالة الجوية الماطرة للـ 3 أيام القادمة

يتأثر الطقس في سوريا وخصوصاً بحالة عدم استقرار ماطرة على فترات وذلك خلال الـ 3 أيام القادمة أي حتى الخميس 12 تشرين الثاني.

الطقس في سوريا

وبحسب ما نشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية، تكون هذه الفعالية ضعيفة إجمالاً مقارنةً مع ما تعرضنا له خلال اليومين الماضيين لكن سنشهد امتداد فرص زخات المطر الرعدية نحو أجزاء من المناطق الوسطى و الساحلية الجنوبية و الشرقية ليعود بعدها الاستقرار النسبي.

واتفقت النماذج الجوية بما فيها النموذج الأميركي جفس و معه الأوروبي وعدد من النماذج العالية، على تأثر سوريا بنزول علوي بارد مصحوب بتسرب رياح قطبية شديدة البرودة مبكرة لمثل هذه الفترة من السنة وذلك بالفترة ما بين 19 لـ 22 تشرين الثاني.

وبالعودة لطقس الأيام المقبلة، تستمر من الثلاثاء حتى الخميس 12/11/2020 حالة عدم استقرار متغيرة وعشوائية حيث تكون أنسب فرص الأمطار مع ساعات ظهر و بعد الظهر حتى ساعات المساء يومياً ، ودرجات الحرارة لا تغير عليها حيث تبقى نهاراً ما بين 19 حتى 21 درجة ، وليلاً تنخفض لتسجل ما بين 12 لـ 15 درجة وسط تحذيرات من غزارة الأمطار و تشكل السيول في حال تزامنها مع الخلايا الرعدية.

ومن الجمعة 13 حتى الإثنين 16 تشرين الثاني تكون الأجواء مستقرة تماماً في دمشق و جميع المناطق و المحافظات السورية ، وما بعد الإثنين 16 تشرين الثاني تبدأ حالة عدم استقرار ضعيفة محتملة.