الطقس في سوريا اليوم .. هطل مطري غزير مصحوب بالرعد

يشهد الطقس في سوريا اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد فوق بعض المناطق ، حيث بدأت العاصفة بمدينة اللاذقية على أن تصل إلى دمشق بعد ساعات.

الطقس في سوريا اليوم

وحذر المتنبئ الجوي باسل كيلاني ، اليوم الأربعاء من حدوث سيول و فيضانات قد تتحول الى جارفة على بعض المناطق بسبب هطولات غزيرة بالدرجة الأولى في منطقة القنيطرة و ريفها ثم الساحلية ثم الوسطى ثم الغاب ثم الشمالية.

كما أن هناك احتمالية عالية لتشكل تورنيدو اعصار بري او تنين البحر الساحلي وقد تكون الرؤية سيئة بسبب تشكل عواصف رملية وغبار بسبب نشوء رياح هابطة أثناء تشكل الخلايا الركامية الرعدية على بعض المناطق خاصة الجزيرة-الشرقية.

وفي توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس في سوريا اليوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات في معظم المناطق ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحياناً خاصة فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية، ويحذر من تشكل السيول في تلك المناطق، كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل.

ونشرت صفحة “هوى الشام” فيديو تم تسجيله قبل قليل في اللاذقية للحظة بدء عاصفة رعدية فائقة ، مرجحة أن يدخل بعد ساعات بسيطة المنخفض الجوي دمشق والداخل السوري ورغم ذلك يلاحظ برودة الأجواء وهبات الرياح النشطة .