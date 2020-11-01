الطقس في سوريا .. أول منخفض جوي محمل بالأمطار الرعدية

بدأت التغيرات المناخية تطرأ على الطقس في سوريا حيث سنشهد أول منخفض جوي خلال الأسبوع الحالي يتخلله أمطار رعدية.

الطقس في سوريا

ونشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية، أن النموذجين الأوروبي والأمريكي يشيران لتأثر سوريا بأول منخفض جوي بفعالية ضعيفة على مناطق محدودة.

حيث نشهد اليوم الأحد والإثنين والثلاثاء حالة عدم استقرار مع تسجيل انخفاض أول على درجات الحرارة وزخات مطر عشوائية على فترات في مناطق الجنوب السوري بشكل عام و دمشق وأريافها.

ونشهد انخفاض ثاني بدرجات الحرارة يوم الثلاثاء وزخات مطر رعدية قد تصبح غزيرة وسط تحذيرات من تشكل السيول بعدد من المناطق.

وبالنسبة ليومي الأربعاء والخميس والجمعة نتأثر أيضاً بمنخفض جوي بارد نسبياً ماطر خصوصاً على المناطق الساحلية والشمالية.

وعن المنخفض الجوي نشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، أنه بعد فترة من الأجواء الحارّة وانحباس الأمطار يتقدم إلى المنطقة منخفض جوي متوسطي (متوسط إلى ضعيف الشدة) مرفق بكتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة نسبياً معلناً بداية الموسم المطري فعلياً ويستمر تأثيره لعدة أيام.