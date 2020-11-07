الطقس في سوريا .. أجواء مستقرة لا تخلو من بعض الزخات المطرية

تستقر أحوال الطقس في سوريا خلال الأسبوع الجاري وسط توقعات بأن نشهد هطل مطري محتمل فوق بعض المناطق.

الطقس في سوريا

وبحسب ما نشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية، تكون الأجواء مستقرة حتى يوم الخميس فوق معظم المناطق و المحافظات السورية عدا مناطق الجنوب السوري ودمشق وأريافها خصوصاً ريف دمشق الغربي و الشمالي حيث من المتوقع أن تتأثر بحالة عدم استقرار متغيرة وبعشوائية كبيرة والفرص تكون غالباً مع ساعات بعد الظهر حتى ساعات المساء.

سمات حالة عدم الاستقرار هذه هي أن مناطق قد تشهد أجواء غائمة جزئياً مستقرة ومناطق ملاصقة لها قد تشهد زخات رعدية على فترات وهذا متوقع في دمشق وبالتالي لا استقرار حقيقي على كافة مناطق الجنوب السوري و دمشق خلال هذا الأسبوع.

كما أن هناك فرص بسيطة لامتداد هذه الزخات نحو مناطق الوسط و الساحل السوري خصوصاً الجنوبية من سوريا.

وبحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، ينحسر اليوم السبت المنخفض الجوي بشكل تدريجي ويكون الجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر في مناطق متفرقة، كما توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من المعدل بقليل.