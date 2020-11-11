ابن سلمان يعتقل مليونير سوري في السعودية !

اعتقلت السلطات السعودية مليونير سوري بعد خلافات مالية بين شركته والديوان الملكي السعودي.

وعبر تويتر ، كشف ناشط سعودي عن اعتقال السلطات السعودية للمليونير السوري الأصل نافذ الجندي صاحب شركة “الديار” الهندسية.

الناشط صاحب اسم “العهد الجديد” أشار إلى أن السوري المعتقل له علاقة سابقة وطيدة بالأمير سلطان وهو صديق مقرب جداً من الأمير بندر، مدير الاستخبارات السعودية الأسبق.

عدا عن ذلك، فقد نفذت شركة “الديار” مجموعة أعمال للديوان الملكي ، وبعد الانتهاء طلبت الشركة مستحقاتها البالغة 180 مليون ريال، فأمرهم أحد موظفي الديوان بالسكوت معللاً ذلك بأن هذه الأموال هي مقابل عدم التحقيق مع الجندي بصفقات فساد، لكن عادوا إليه واعتقلوه

وبشكل عام ، نفذ محمد بن سلمان حملات اعتقال طالت العديد من رجال الأعمال وشخصيات نافذة منذ وصوله لمنصب ولي العهد عام 2017، وأبرز تلك الحملات كانت اعتقالات الريتز كارلتون.