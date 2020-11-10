الذهب في السعودية يبدأ تداولاته اليوم مسجلاً سعر جديد

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عاود سعر الذهب في المملكة العربية السعودية الارتفاع مجدداً حيث بدأ تداولاته صباحاً بالسوق المحلية بسعر جديد، وذلك بعد هبوط حاد سجله أمس الإثنين.

سعر الذهب في السعودية :

وبحسب موقع “أسعار الـذهب في السعودية”، فقد سجل عيار الذهب 24 في التداولات الصباحية سـعر 227.15 ريال، بينما كان يوم أمس بحدود الـ 224.49 ريال.

وسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعاً في المملكة سعر 198.75 درهم، وعيار 22 حوالي الـ 208.22 درهم، وأما عيار 18 فقد سجل 170.36 درهماً.

ويتنوع الذهب على عدة عيارات صنفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويضاف إلى سـعر الغرام كلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

الذهب في السعودية يبدأ تداولاته اليوم مسجلاً سعر جديد

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