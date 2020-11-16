الدولار يواصل ارتفاعة مقابل الليرة اللبنانية .. سعر اليوم

افتتحت السوق السوداء تداولاتها صباح اليوم بسعر مرتفع سجله الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية ، وذلك بالتزامن مع الإقفال العام في البلاد للحد من انتشار جائحة كورونا.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وبحسب التعاملات التي بدأت اليوم الإثنين، فقد سجل الدولار سعر تراوح ما بين 7880 ليرة للشراء، و 7950 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد، بينما تم تداوله يوم أمس على تسعيرة 7680 ليرة للشراء و 7750 ليرة للبيع، بحسب ما نشره موقع “لبنان 24”,

وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان بوقت سابق تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل اللـيرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

ويتغير سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية حسب المناطق، تبعاً لوفرته في السوق المحلية، والتطورات السياسية في البلاد التي تواجه توترات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.