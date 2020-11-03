الدولار يسجل تراجعاً مقابل الليرة اللبنانية .. سعر الصرف اليوم

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية خلال التداولات التي بدأت صباح اليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني، وذلك عقب تأرجحات شهدتها سوق البورصة في لبنان .

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وبحسب تداولات الصرف التي تمت اليوم فقد سجل الدولار في السوق الموازية سعر تراوح ما بين بين 7,000 ليرة للشراء 7,200 ليرة للبيع، بينما كان يوم أمس بين 7,400 ليرة للشراء 7,600 ليرة للبيع.

وكانت نقابة الصرافين في لبنان أعلنت تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

بينما تم تداول سعر صرف اليورو الأوربي ما بين 8,196 ليرة للشراء 8,430 ليرة للبيع ، فيما سجل الإسترليني 4,994 ليرة للشراء 5,136 ليرة للبيع.

وتشهد السوق الموازية تقلبات عدة في أسعار العملات الأجنبية وهبوط كبير شهدته في الأيام الماضية، وخاصة بعد تكيلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد أن حصل على أصوات 64 برلمانياً.