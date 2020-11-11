الدولار يرتفع مجدداً أمام الليرة اللبنانية .. سعر الصرف اليوم

سجل الدولار الأمريكي تحسن طفيف بسعر الصرف مقابل الليرة اللبنانية ، وذلك وفق هامش متحرك ما بين الارتفاع والهبوط استمر خلال الفترة الماضية.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وبحسب التداولات التي بدأت صباح اليوم الثلاثاء فقد سجل الدولار سعر تراوح ما بين 7420 ليرة للشراء،و 7470 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد، بينما كان أغلق يوم أمس على تسعيرة 7400 ليرة للشراء و 7450 ليرة للبيع، بحسب ما نشره موقع “لبنان 24”,

في حين كانت نقابة الصرافين في لبنان أعلنت تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل اللـيرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

ويتغير سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية بشكل متسارع حسب المناطق، وتبعاً لوفرته في السوق المحلية والتطورات السياسية في البلاد التي تواجه توترات منذ أكتوبر/ تشرين الثاني 2019.