الدولار يرتفع مجدداً أمام الليرة اللبنانية .. سعر اليوم

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً جديداً في تداولاته بالسوق المحلية أمام الليرة اللبنانية، حيث بدأ تعاملاته صباحاً بسعر أعلى من يوم أمس، وذلك بالتزامن مع استمرار الإقفال العام للحد من انتشار فايروس كورونا.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وبحسب التعاملات التي بدأت صباحاً، فقد سجل الدولار سعر تراوح ما بين 8270 ليرة للشراء، و 8320 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد، بحسب ما نشره موقع “لبنان 24”,

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الأربعاء، ما بين 8150 ليرة و8250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان بوقت سابق تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل اللـيرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، وجه في وقت سابق رسالة إلى البرلمان يحثه فيه على التعاون لتحقيق التدقيق المالي الجنائي.

وقال عون في رسالته: “يجب التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات”.

وجاءت رسالة عون عقب انسحاب الشركة المتخصصة الأسبوع الماضي لعدم حصولها على المستندات الكافية من المصرف المركزي الذي يتسلّح بقانون السرية المصرفية.