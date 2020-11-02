الدولار الأمريكي يسجل ارتفاعاً ملحوظاً أمام الليرة اللبنانية اليوم

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً أمام الليرة اللبنانية اليوم الإثنين 2 تشرين الثاني، وذلك خلال التداولات التي بدأت صباحاً بالسوق السوداء في لبنان.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وبحسب تداولات الصرف التي تمت اليوم فقد سجل الدولار في السوق الموازية سعر تراوح ما بين بين 7,400 ليرة للشراء 7,600 ليرة للبيع، بينما كان يوم أمس بين 6,600 ليرة للشراء 6,800 ليرة للبيع.

وكانت نقابة الصرافين في لبنان أعلنت تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

وتشهد السوق الموازية تقلبات عدة في أسعار العملات الأجنبية وهبوط كبير شهدته في الأيام الماضية، وخاصة بعد تكيلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد أن حصل على أصوات 64 برلمانياً.

وتم تداول سعر صرف اليورو الأوربي ما بين 8,622 ليرة للشراء 8,855 ليرة للبيع ، فيما سجل الإسترليني 5,207 ليرة للشراء 5,348 ليرة للبيع.